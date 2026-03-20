Carta docenti 2025-2026 | bonus ridotto a 383 euro ma via libera ai precari Le nuove regole

Il 5 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha consegnato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto per la Carta del Docente 2025-2026, con un bonus ridotto a 383 euro. La proposta prevede che i precari possano accedere alle risorse, mentre le nuove regole regolano le modalità di distribuzione e utilizzo del bonus. Nessuna decisione è ancora definitiva, ma l'incontro ha segnato un passo importante nella discussione.

Il 5 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto relativo alla Carta del Docente per l’anno scolastico 2025-2026. Come precisa FLC CGIL con una nota pubblicata sul proprio portale “ flcgil.it ” il provvedimento presentato dall’Amministrazione recepisce le sentenze della Corte di Giustizia Europea e dei tribunali nazionali, estendendo la misura al personale educativo e ai docenti con supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). In parallelo all’allargamento della platea dei beneficiari il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso un comunicato dello scorso 5 marzo, pubblicato su “ mim. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Carta docenti 2025-2026: bonus ridotto a 383 euro, ma via libera ai precari. Le nuove regole Articoli correlati Carta Docente 2026: tra tagli, ritardi e nuove regole. Cosa cambia davvero per docenti e precari Sanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Carta docenti 2026 estesa anche ai precari, ma ridotta a 400 euro, Cgil contro il Ministero: "Taglio ingiusto"La Carta docente verrà estesa anche ai docenti supplenti, ma nel decreto interministeriale si prevede una riduzione dell’importo di circa 100 euro. Una selezione di notizie su Carta docenti Temi più discussi: Carta del Docente: importo, a chi spetta, cosa si può acquistare; Carta docente 2025/26 accreditata, in cosa si può spendere, i vincoli [LO SPECIALE]; Carta docente 2026, c’è l’accredito: ma alcuni insegnanti non hanno ancora ricevuto il bonus; Carta del Docente 2026 al via ma sito in tilt, cosa è successo. Carta del Docente per Supplenti 2026: 383 Euro Disponibili dal 9 Marzo, Come RichiederlaCarta del Docente 2026: anche i supplenti con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno ricevono il bonus. Importo 2025/2026 fissato a 383 euro, disponibile sulla piattaforma MIM dal 9 marzo 2026. Ac ... milanolife.it Carta Docente guida pratica attivazione bonus e acquisti tecnologia autorizzatiCarta del Docente 2026: come funziona il bonus e cosa cambia Nel 2026 la Carta del Docente conferma il suo ruolo di strumento centrale per l’aggiornam ... assodigitale.it Salve. Vorrei capire se posso acquistare un P.C. (utilizzando la carta docenti) solo quest'anno, oppure posso cumulare e acquistare l'anno prossimo. Grazie a che mi chiarirà le idee. - facebook.com facebook