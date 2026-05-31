Bonsai in mostra a palazzo Banci Buonamici

Da lanazione.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’esposizione di bonsai si sta svolgendo in un palazzo storico di Prato, aperta al pubblico fino a fine settimana. Sono esposti circa cinquanta esemplari, alcuni di età superiore ai vent’anni, provenienti da diverse regioni. L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Prato Bonsai, che organizza anche workshop e incontri con i coltivatori. L’ingresso è gratuito e si svolge durante tutto il giorno, con orari che vanno dalla mattina al tardo pomeriggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prato, 31 maggio 2026 – L'Associazione Culturale Prato Bonsai, da anni impegnata nella divulgazione dell'arte del bonsai attraverso corsi, mostre e attività di assistenza tecnica presso la sede di Paperino, ha allestito a Palazzo Banci Buonamici, in via Bettino Ricasoli 25 a Prato, la propria annuale mostra sociale, che rappresenta il momento più importante dell'anno per il club: un'occasione di incontro, confronto e condivisione delle esperienze maturate dai soci nel corso delle stagioni. È il momento in cui l'associazione si presenta al pubblico, mostrando il livello tecnico e artistico raggiunto attraverso anni di studio, dedizione e cura. In esposizione si possono ammirare bonsai di notevole pregio, frutto di un lungo percorso di formazione e coltivazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bonsai in mostra a palazzo banci buonamici
© Lanazione.it - Bonsai in mostra a palazzo Banci Buonamici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bonsai Soil: basic substrate components I often use for bonsai trees

Video Bonsai Soil: basic substrate components I often use for bonsai trees

Notizie e thread social correlati

“Uomo/Natura“, i dipinti di Annamaria Buonamici a Palazzo CarliSabato alle 17 si apre a Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana la mostra di pittura “Uomo/Natura”, curata dall’Associazione...

Dieci artisti in mostra a palazzo degli AlessandriDal 22 maggio al 7 giugno, a palazzo degli Alessandri, si tiene una mostra collettiva con dieci artisti che presentano le loro opere.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web