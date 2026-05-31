Un’esposizione di bonsai si sta svolgendo in un palazzo storico di Prato, aperta al pubblico fino a fine settimana. Sono esposti circa cinquanta esemplari, alcuni di età superiore ai vent’anni, provenienti da diverse regioni. L’evento è promosso dall’Associazione Culturale Prato Bonsai, che organizza anche workshop e incontri con i coltivatori. L’ingresso è gratuito e si svolge durante tutto il giorno, con orari che vanno dalla mattina al tardo pomeriggio.

Prato, 31 maggio 2026 – L'Associazione Culturale Prato Bonsai, da anni impegnata nella divulgazione dell'arte del bonsai attraverso corsi, mostre e attività di assistenza tecnica presso la sede di Paperino, ha allestito a Palazzo Banci Buonamici, in via Bettino Ricasoli 25 a Prato, la propria annuale mostra sociale, che rappresenta il momento più importante dell'anno per il club: un'occasione di incontro, confronto e condivisione delle esperienze maturate dai soci nel corso delle stagioni. È il momento in cui l'associazione si presenta al pubblico, mostrando il livello tecnico e artistico raggiunto attraverso anni di studio, dedizione e cura. In esposizione si possono ammirare bonsai di notevole pregio, frutto di un lungo percorso di formazione e coltivazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bonsai in mostra a palazzo Banci Buonamici

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Bonsai Soil: basic substrate components I often use for bonsai trees

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