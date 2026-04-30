Sabato alle 17 si apre a Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana la mostra di pittura “UomoNatura”, curata dall’Associazione Polis Sillico in collaborazione con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. L’esposizione presenta dipinti realizzati dall’artista Annamaria Buonamici e sarà visitabile fino a data da definire. L’inaugurazione prevede un momento di presentazione e un’eventuale visita guidata.

Nei locali di Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana, sabato alle 17 si inaugura la rassegna di pittura “ UomoNatura “, organizzata dall’ Associazione Polis Sillico in sinergia con la galleria Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. Il confronto tra Uomo e Natura riveste da sempre un ruolo di assoluto rilievo nei dibattiti estetico-artistici: un binomio imprescindibile che talora si trasforma anche in conflitto. Questa rassegna è dedicata a quattro pittori figurativi che offrono, ciascuno, una personale interpretazione del tema: Annamaria Buonamici e Guido Morelli esaltano le suggestioni della Natura; Armando Orfeo e Valente Taddei pongono l’Uomo al centro dei loro universi fantastici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uomo/Natura“, i dipinti di Annamaria Buonamici a Palazzo Carli

Notizie correlate

Visita guidata al Museo della natura e dell’uomo e a Palazzo CavalliARKA propone la visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e alle sale a piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli,...

Leggi anche: Concita De Gregorio a Palazzo Buonamici

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Uomo/Natura, i dipinti di Annamaria Buonamici a Palazzo Carli; OCA: architetture nel paesaggio, tra arte e natura; San Marcello Piteglio: Arne Quinze. Ceramorphia | I'm a Gardener - Mostra d'arte contemporanea in Toscana; Dalla Milano Design Week 2026: i progetti in cui la materia torna al centro.

Uomo/Natura, i dipinti di Annamaria Buonamici a Palazzo CarliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Il confronto tra Uomo e Natura in una esposizioneNei locali di Palazzo Carli in via San Lorenzo a Sillico di Pieve Fosciana (Lu), sabato 2 maggio 2026 alle ore 17 si inaugura la rassegna di pittura Uomo / Natura, organizzata dall’Associazione Poli ... nove.firenze.it

L’associazione Uomo, Natura, Animali promuove una giornata di sensibilizzazione - facebook.com facebook

Quando natura e uomo trovano un punto di equilibrio vince la bellezza della vita. #sicilia #riservasaline x.com