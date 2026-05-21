Dieci artisti in mostra a palazzo degli Alessandri

Dal 22 maggio al 7 giugno, a palazzo degli Alessandri, si tiene una mostra collettiva con dieci artisti che presentano le loro opere. La rassegna si concentra sul tema del gioco, analizzandolo come elemento legato alla cultura, alla società e alla creatività umana. L’esposizione si svolge all’interno di un edificio storico, offrendo uno spazio suggestivo per le creazioni degli artisti. La mostra si inserisce in un calendario di eventi dedicati all’arte contemporanea e alle sue diverse espressioni.

Dal 22 maggio al 7 giugno è organizzata, all'interno della suggestiva cornice di palazzo degli Alessandri, una mostra collettiva che esplora l'universo del gioco come dimensione antropologica, sociale e creativa.L'esposizione, dal titolo “In ludere”, è a cura di Studio Sdm e promossa dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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