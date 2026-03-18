Bonny giallo Nazionale | niente convocazione con la Costa d’Avorio per le sfide di marzo Il caso rimane aperto

Bonny, calciatore noto in Italia, non è stato chiamato dalla nazionale della Costa d’Avorio per le partite di marzo, nonostante il coach Emerse Faé abbia annunciato la possibilità di convocarlo. La situazione resta irrisolta, e il caso continua a generare curiosità tra gli appassionati. Fino a oggi, non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali sul motivo di questa esclusione.

di Alberto Petrosilli Bonny non è stato convocato dalla Costa D’Avorio nonostante l’apertura del CT Emerse Faé: il giallo continua. Il futuro internazionale di Ange-Yoan Bonny resta avvolto nel mistero, con una situazione che sembra essersi improvvisamente congelata. Nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane indicassero una scelta definitiva per la Costa d’Avorio, con tanto di apertura ufficiale del CT Emerse Faé, l’attaccante dell’Inter non figura nell’elenco dei convocati degli “Elefanti” per le amichevoli di fine marzo contro Corea del Sud e Scozia. Una notizia che interessa da vicino l’ Inter di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bonny, giallo Nazionale: niente convocazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny, giallo Nazionale: niente convocazione con la Costa d’Avorio per le sfide di marzo. Il caso rimane aperto Articoli correlati Bonny sceglie la Costa d’Avorio: addio Francia, giocherà i Mondiali 2026L’ascesa irresistibile di Ange-Yoan Bonny con la maglia dell’Inter sta per sfociare in una svolta clamorosa per la sua carriera internazionale. Leggi anche: Bonny cambia idea: rifiuta la chiamata della Costa d’Avorio? La scelta dell’attaccante nerazzurro in vista del Mondiale