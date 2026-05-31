Nella zona tra via Diaz e corso Libertà a Bolzano partiranno i lavori per il nuovo Polo librario, con cantieri previsti per i prossimi tre anni. Durante questo periodo, le auto non potranno parcheggiare nell’area interessata. La viabilità tra via Diaz e corso Libertà subirà modifiche, ma ancora non sono state comunicate le nuove disposizioni di traffico. La riqualificazione comporterà variazioni temporanee nella circolazione e nei parcheggi della zona.

? Domande chiave Dove potrete parcheggiare le auto per i prossimi tre anni?. Come cambierà la viabilità tra via Diaz e corso Libertà?. Quali aree saranno destinate ai parcheggi alternativi per i residenti?. Come verrà gestito il traffico durante il mercato del sabato?.? In Breve Divieto di sosta tra via Diaz e via Longon fino al 25 maggio 2029.. Coop Carpigiana gestisce scavi, gru e container nell'area delle ex Pascoli.. Nuovo senso unico tra corso Libertà e via Combattenti per gestire il traffico.. Parcheggi alternativi previsti presso piazza Adriano, via Duca d'Aosta e piazza Tribunale.. Bolzano, i cartelli della rimozione forzata segnano l’inizio del cantiere per il Polo bibliotecario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, via Diaz e Longon: arrivano i cantieri del nuovo Polo librario

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