Bologna via ai cantieri | 11 milioni per il nuovo polo dell’Arena Puccini

A Bologna sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo polo culturale nell’area del Dopolavoro ferroviario, con un investimento di circa 11,1 milioni di euro. I cantieri sono stati avviati il 30 aprile 2026 e si prevede che l’intervento concluda entro il 2027. L’intervento riguarda principalmente la costruzione e il restauro di strutture per l’Arena Puccini, destinata a diventare un punto di riferimento culturale in città.

? Cosa sapere Bologna avvia il 30 aprile 2026 i cantieri per l'Arena Puccini con 11,1 milioni.. Il progetto trasformerà l'area del Dopolavoro ferroviario in un polo culturale entro il 2027.. Il Comune di Bologna ha dato il via ai cantieri nell’area del Dopolavoro ferroviario questo 30 aprile 2026, avviando un restauro dell’asse monumentale che coinvolge l’Arena Puccini con un investimento totale di 11,1 milioni di euro. L’intervento, finanziato interamente attraverso i fondi nazionali dei Piani Urbani Integrati (Pui), mira a recuperare un pezzo di storia bolognese risalente alla fine degli anni ’20. La strategia amministrativa, che nel 2025 ha portato l’acquisizione dell’intero complesso immobiliare nelle mani della città, punta a trasformare l’area in un polo strategico per la cultura e il tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, via ai cantieri: 11 milioni per il nuovo polo dell’Arena Puccini Notizie correlate Magenta, via ai cantieri: 19 milioni per il nuovo polo digitaleIl piano di rigenerazione urbana per l’area dell’ex Novaceta a Magenta, un tempo cuore industriale della zona Nord, è stato ufficialmente presentato... Trento, via ai lavori: 19 milioni per il nuovo polo nell’ex carcereUn importante tassello per la trasformazione urbana di Trento è stato appena posato: l’impresa I. Una raccolta di contenuti Parco del Dopolavoro ferroviario, via ai lavori: ecco come diventeràIl costo dell’operazione è di 11,1 milioni di euro, finanziati con fondi Pui-nazionali. Nella cifra c’è l’acquisto dell’area, le spese tecniche e spese impreviste, mentre il costo dei lavori in appalt ... msn.com L'Arena Puccini si trasferisce all'Ippodromo per due anni: «Per la riqualificazione del Dopolavoro ferroviario»L’Arena Puccini trova casa all’Ippodromo per due anni, il tempo che servirà per riqualificare il Dopolavoro ferroviario, sede storica dell’amatissimo cinema all’aperto, che nell’estate del 2025 ha ... corrieredibologna.corriere.it