Durante la Bologna Wine Week sono state contestate sanzioni per 45mila euro e sono stati scoperti 10 lavoratori in nero. Le autorità hanno anche verificato che alcune uscite di emergenza risultavano ostruite, impedendo l’evacuazione rapida. Inoltre, l’autorizzazione per la musica non copriva il ballo dei partecipanti, creando problemi di conformità alle normative di sicurezza. Sono in corso ulteriori controlli per verificare altre irregolarità.

? Punti chiave Come hanno fatto le uscite di emergenza a risultare ostruite?. Perché l'autorizzazione per la musica non copriva il ballo dei presenti?. Quali pericoli reali ha segnalato l'Ausl per l'impianto elettrico in cucina?. Chi dovrà rispondere delle violazioni sulla sicurezza e sul lavoro nero?.? In Breve Serata inaugurale del 15 maggio a Palazzo Isolani con 900 persone presenti.. Vigili del Fuoco rilevano uscite ostruite e presidi antincendio inaccessibili.. Ausl segnala criticità strutturali all'impianto elettrico dell'area cucina.. Siae riscontra incongruenze tra tagliandi d'ingresso e numero effettivo avventori.. Dieci lavoratori in nero e sanzioni per 45mila euro dopo il controllo a Palazzo Isolani per la Bologna Wine Week. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna Wine Week: 45mila euro di sanzioni e 10 lavoratori in nero

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