Le forze dell’ordine abruzzesi hanno effettuato controlli il 13 marzo 2026 alle ore 22:13 in diverse località costiere e interne. Durante le operazioni sono stati individuati otto lavoratori in nero e sono state comminate sanzioni per un totale di 36 mila euro. Sono stati inoltre disposti alcuni arresti domiciliari nel corso delle verifiche.

Il 13 marzo 2026, alle ore 22:13, le forze dell’ordine abruzzesi hanno messo in atto una serie di controlli capillari che hanno portato a sanzioni pesanti e arresti domiciliari in diverse località costiere e interne. A Silvi Marina, un titolare di locale notturno è stato deferito per l’impiego di otto lavoratori senza comunicazione, mentre ad Alba Adriatica un uomo è stato denunciato per aver truffato tre persone con annunci di affitto fittizi. Parallelamente, a Bellante e Martinsicuro sono stati eseguiti ordini giudiziari relativi a maltrattamenti familiari e pene residue. Questi eventi non sono isolati ma riflettono la complessità del tessuto socio-economico delle quattro province abruzzesi, dove la pressione sul lavoro nero si scontra con le esigenze di sicurezza pubblica e la gestione dei conflitti privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvi: 8 lavoratori in nero, 36mila euro di sanzioni

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