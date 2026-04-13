Guardia di Finanza scoperti quattro lavoratori in nero | sanzioni per 15mila euro

Durante controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Benevento nelle attività commerciali della provincia, sono stati trovati quattro lavoratori in nero. Per queste irregolarità sono state comminate sanzioni per un totale di 15.000 euro. Le verifiche rientrano in un'operazione mirata a contrastare il lavoro sommerso e a verificare il rispetto delle normative sul lavoro. Le attività ispettive sono proseguite per accertare eventuali altre irregolarità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha eseguito delle attività ispettive nei confronti di attività commerciali della provincia di Benevento. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un’attività commerciale di Faicchio ed effettuato un controllo all’esito del quale è stato riscontrato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto, erano privi delle necessarie tutele retributive, previdenziali ed assistenziali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Guardia di Finanza, scoperti quattro lavoratori in nero: sanzioni per 15mila euro Salento, accusa: nel pub quattro lavoratori in nero su otto, sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla... Guardia di Finanza, controlli nel Sannio: scoperti lavoratori “in nero”Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo sul sommerso da lavoro, ha...