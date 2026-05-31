Due uomini armati di coltello hanno rapinato un passante all’alba in Piazza Verdi a Bologna, ferendolo. Dopo aver sottratto il portafoglio, sono scappati a piedi verso via Zamboni. Le telecamere della zona universitaria hanno ripreso le immagini dei due aggressori, ma non sono ancora stati identificati. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite da taglio. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili.

? Domande chiave Come sono fuggiti i due aggressori dopo l'attacco in Piazza Verdi?. Chi sono i responsabili identificabili dalle telecamere della zona universitaria?. Perché la violenza è aumentata nonostante il controllo delle forze dell'ordine?. Quali legami uniscono questa rapina al brutale episodio di via De Rolandis?.? In Breve Bottino sottratto per circa 250 euro tra cui smartphone e gioielli.. Aggressione avvenuta intorno alle ore 5 in zona universitaria.. Indagini carabinieri Bologna Indipendenza tramite telecamere e testimonianze.. Precedente violento in via De Rolandis registrato lo scorso gennaio.. Aggressione fulminea in Piazza Verdi: trentenne ferito durante una rapina all’alba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, rapina all’alba in Piazza Verdi: ferito un uomo con un coltello

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