Tentata rapina a Casavatore 21enne ferito alla gamba con un coltello

Nella tarda serata di ieri, in via Taverna Rossa a Casavatore, un ragazzo di 21 anni è stato ferito alla gamba da un coltello durante un tentativo di rapina. L’evento si è verificato in un contesto di alterco tra il giovane e alcuni aggressori, che si sono dati alla fuga dopo aver colpito il ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

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Un giovane di 21 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in via Taverna Rossa, nel territorio di Casavatore. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale CTO di Napoli con una ferita da arma da taglio alla gamba. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 21enne stava percorrendo la strada in sella al proprio scooter quando sarebbe stato affiancato da due individui, anch’essi a bordo di uno scooter. I malviventi avrebbero tentato di rapinarlo e, nel corso dell’aggressione, uno dei due lo avrebbe colpito con un fendente alla coscia. La vittima, fortunatamente non in pericolo di vita, è stata successivamente trasferita dall’ospedale CTO al Cardarelli per ulteriori accertamenti e cure. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tentata rapina a Casavatore, 21enne ferito alla gamba con un coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giovane ferito con un fendente alla gamba durante tentativo rapinaTempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 21 anni si è presentato nella tarda serata di ieri al pronto soccorso dell’ospedale del Cto di Napoli:... Leggi anche: Tentano di rapinarlo e poi lo accoltellano: 21enne ferito a Casavatore Tentano di rapinarlo e poi lo accoltellano: 21enne ferito a CasavatoreIl giovane è stato ricoverato a Napoli con una ferita alla gamba. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Accoltellato durante quello che sembrerebbe un tentativo di rapina: a Casavatore, nella provinci ... fanpage.it Tentativo di rapina nel napoletano, giovane ferito alla gamba con una coltellataI malviventi avrebbero tentato di rapinarlo e, durante l’aggressione, uno dei due lo avrebbe colpito con un fendente alla coscia. lostrillone.tv