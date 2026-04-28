Durante le elezioni comunali in programma a Bologna, Italia Viva ha annunciato il sostegno alla candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore. La decisione è stata comunicata in vista delle prossime consultazioni elettorali, che si terranno tra pochi mesi. La scelta di Italia Viva si inserisce nel quadro delle alleanze politiche che si stanno consolidando in vista delle elezioni amministrative.

Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore. Lo conferma Matteo Renzi a margine dell'incontro con Tino Ferrari, il militante allontanato dalla piazza il 25 Aprile perché portava la bandiera ucraina. "Ora dobbiamo andare a Imola e Faenza, ma la risposta è sì", afferma Renzi. L’ex premier si trovava oggi a Bologna per partecipare a una conferenza stampa convocata per affrontare il caso che ha visto coinvolto il professor Tino Ferrari, il militante del suo partito 81enne che è stato allontanato dal servizio d'ordine del corteo del 25 aprile perché aveva una bandiera dell'Ucraina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Matteo Lepore”

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