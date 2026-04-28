Elezioni comunali a Bologna Matteo Renzi | Appoggerò Lepore

Nelle elezioni comunali di Bologna, previste per il prossimo mese, Italia Viva ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura del sindaco uscente, appartenente al Partito Democratico. La decisione è stata comunicata in un breve comunicato, confermando l’appoggio ufficiale alla figura già in carica. La campagna elettorale si avvicina e le forze politiche stanno definendo le alleanze in vista del voto.

Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore. Lo conferma Matteo Renzi a margine dell'incontro con Tino Ferrari, il militante allontanato dalla piazza il 25 Aprile perché portava la bandiera ucraina. "Ora dobbiamo andare a Imola e Faenza, ma la risposta è sì", afferma Renzi. L’ex premier si trovava oggi a Bologna per partecipare a una conferenza stampa convocata per affrontare il caso che ha visto coinvolto il professor Tino Ferrari, il militante del suo partito 81enne che è stato allontanato dal servizio d'ordine del corteo del 25 aprile perché aveva una bandiera dell'Ucraina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Lepore” Notizie correlate Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: “Appoggerò Matteo Lepore”Bologna, 28 aprile 2026 – Italia viva alle prossime comunali di Bologna appoggerà la candidatura del sindaco uscente del Pd, Matteo Lepore. Renzi appoggerà Lepore alle prossime elezioniItalia Viva farà parte della coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Approfondimenti e contenuti Si parla di: 25 aprile, Renzi: Figlio del totalitarismo chi ha cacciato il militante di Iv con bandiera di Kiev. Elezioni comunali a Bologna, Matteo Renzi: Appoggerò Matteo LeporeIl leader di Italia Viva sul militante 81enne con la bandiera dell’Ucraina allontanato dal corteo. Quello che è successo di grave rarità. C'è il sequestro del 25 aprile da parte di una minoranza viol ... msn.com Renzi appoggerà Lepore alle prossime elezioniItalia Viva farà parte della coalizione del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. A dirlo è il leader del partito riformista Matteo Renzi, giunto in città per incontrare Tino Ferrari, tesser ... bolognatoday.it