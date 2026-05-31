Bologna furto in Piazza Maggiore | preso grazie alle AirPods

Un furto in Piazza Maggiore a Bologna è stato risolto grazie al tracciamento di AirPods trovati sul sospettato. Le cuffie hanno fornito indicazioni sulla posizione del sospettato, consentendo alle forze dell'ordine di intervenire. Non sono stati resi noti dettagli sulle modalità di circolazione del soggetto con un ordine di espulsione.

? Punti chiave Come ha fatto un piccolo accessorio a svelare la posizione del ladro?. Chi ha permesso al sospettato con ordine di espulsione di circolare?. Cosa ha trovato la polizia durante la perquisizione dell'uomo fermato?. Perché il ristoratore di via Altabella è stato decisivo per l'arresto?.? In Breve Ristoratore di via Altabella segnala il ladro per furto avvenuto il 25 maggio.. Sospettato di 49 anni con ordine di espulsione e precedenti per ricettazione.. Agenti dei Falchi recuperano borsa e grimaldelli tra via Rizzoli e via Oberdan.. Furto avvenuto alle 20:30 nel dehors di un locale in Piazza Maggiore.. Bologna, il furto in Piazza Maggiore risolto dalla traccia digitale delle AirPods. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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