A Bologna, è stato introdotto il servizio di carro attrezzi per intervenire sugli autoveicoli che occupano in modo illecito le colonnine di ricarica. Con questa misura, si mira a ridurre gli abusi e a migliorare la disponibilità delle postazioni di ricarica per i veicoli elettrici. La presenza del carro attrezzi permette di rimuovere i veicoli che, anche se parcheggiati singolarmente, bloccano l’intera rete di ricarica, creando disagi alla circolazione e all’utilizzo delle infrastrutture.

? Punti chiave Come cambierà la gestione degli stalli dopo l'intervento del carro attrezzi?. Perché un singolo furgone può bloccare l'intera rete di ricarica?. Quali problemi tecnici hanno impedito la ricarica della vettura di Paolo?. Come influisce la mancanza di ombreggiamento sulla scelta delle stazioni?.? In Breve L'utente Paolo segnala inaccessibilità a Piazza Don Pietro Milermo ad Acqui Terme.. Un furgone blocca l'unico stallo attrezzato tra 150 e 200 posti auto.. Problemi di comunicazione tra veicolo e colonnina riscontrati con app EvDC ed Electroverse.. Mancanza di ombreggiamento segnalata presso le quattro stazioni di ricarica di Isola d'Asti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, arriva il carro attrezzi: stop agli abusi sulle colonnine

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