Un uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare su un carro attrezzi in via a Firenze. Alla vista del proprietario, ha reagito aggredendolo, ma è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine. L’intervento delle forze di polizia ha concluso la scena con l’arresto dell’individuo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Firenze, 20 marzo 2026 – Un tentativo di furto si trasforma in un pomeriggio di tensione in via Reginaldo Giuliani, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la sua vittima nel tentativo di fuggire; l’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio del 17 marzo all’interno del parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Radiomobile, la vittima aveva lasciato in sosta il proprio carro attrezzi; al ritorno ha trovato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare all’interno della cabina. Vistosi scoperto, il malvivente si è dato alla fuga, a bbandonando durante la corsa un marsupio appena sottratto, ma è stato prontamente inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpreso a rubare su un carro attrezzi: aggredisce il proprietario ma finisce in manette

Articoli correlati

Sorpreso a rubare whisky al supermercato, prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manetteDopo aver prelevato della merce all’interno dell'Esselunga di viale del Lavoro, a Verona, avrebbe cercato di andarsene senza pagare e, una volta...

Sorpreso a rubare in un'auto minaccia il proprietario e aggredisce gli agenti a Como, arrestato 24enneUn uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla...

Approfondimenti e contenuti su Sorpreso a rubare su un carro attrezzi...

Temi più discussi: Iniziato il processo al ladro arrestato ad Arnad dopo le botte dei cittadini; Castelletto Ticino, sorpreso a rubare rame in una ditta e arrestato; Sorpreso mentre cerca di rubare una bici, 21enne violento insulta gli agenti di polizia; Feltre, sorpreso a rubare pneumatici nella notte: arrestato dai Carabinieri.

Firenze, sorpreso a rubare su un carro attrezzi: aggredisce il proprietario e viene arrestatoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre stava rubando all’interno di un carro attrezzi in sosta in via Reginaldo Giuliani. Secondo quanto riporta una not ... 055firenze.it

Vada, sorpreso a rubare in un locale sul lungomare: arrestato 26enneIntervento rapido nella notte a Vada, dove i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne residente in zona, già noto alle forze dell’ordine, con ... livornopress.it

Il re del botteghino è stato sorpreso nella capitale in una veste inedita e quotidiana, ma non era solo x.com

Latina, 35enne ai domiciliari per droga, sorpreso con dosi di cocaina pronte allo spaccio - facebook.com facebook