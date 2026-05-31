Boboli l’ordigno dei Corleonesi | i dettagli della bomba Brixia

Notizia in breve

Un ordigno esplosivo è stato trovato nel Giardino di Boboli, collegato ai Corleonesi. La bomba, denominata Brixia, conteneva un proiettile da mortaio nascosto tra le siepi. Le autorità stanno indagando su chi abbia ordinato l’attentato e come sia stato possibile nascondere l’ordigno nel parco. Non sono stati ancora identificati i responsabili né chiariti i motivi dell’azione. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove e le telecamere di sorveglianza per ricostruire i dettagli dell’episodio.