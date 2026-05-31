Boboli l’ordigno dei Corleonesi | i dettagli della bomba Brixia
Un ordigno esplosivo è stato trovato nel Giardino di Boboli, collegato ai Corleonesi. La bomba, denominata Brixia, conteneva un proiettile da mortaio nascosto tra le siepi. Le autorità stanno indagando su chi abbia ordinato l’attentato e come sia stato possibile nascondere l’ordigno nel parco. Non sono stati ancora identificati i responsabili né chiariti i motivi dell’azione. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove e le telecamere di sorveglianza per ricostruire i dettagli dell’episodio.
? Punti chiave Come è stato possibile nascondere un proiettile da mortaio tra le siepi?. Chi ha ordinato l'attentato terroristico ai danni del Giardino di Boboli?. Quali dettagli tecnici hanno confermato l'identità dell'ordigno ritrovato?. Come hanno fatto i Corleonesi a reperire armamenti della Seconda Guerra Mondiale?.? In Breve Proiettile da 45 millimetri con 70 grammi di esplosivo rinvenuto il 5 novembre 1992.. Santo Mazzei agì con la collaborazione di Gullotta, Cannavò e Facella.. Cannavò acquistò una Opel Kadett a Milano il 5 ottobre 1992.. Mazzei utilizzava una falsa identità di Volpe Angelo rilasciata dal comune di Torino.. L’ordigno nel Giardino di Boboli: i dettagli tecnici del proiettile rinvenuto l’11 novembre 1992. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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