Bomba contro il Palazzo di giustizia È caccia a chi ha lanciato l’ordigno

È stata segnalata un’esplosione presso il Palazzo di giustizia. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di identificare chi ha lanciato l’ordigno. Finora non ci sono notizie di feriti o danni significativi, e si sta verificando la natura dell’episodio. La polizia sta lavorando per capire se si tratti di un gesto isolato o di un atto collegato ad altre attività criminali.

Il gesto isolato di uno squilibrato, una vendetta per una sentenza, un’intimidazione verso i magistrati. Nessuna ipotesi viene scartata nelle ore successive all’attentato compiuto l’altrasera contro il Palazzo di giustizia di Ivrea (Torino). Un ordigno è esploso davanti alla facciata intorno alle 21 provocando un gran boato, un incendio, molto fumo ma danni considerati sostanzialmente irrilevanti. In quel momento gli uffici erano praticamente deserti: vi si trovava soltanto un pubblico ministero di turno. Ad agire è stato uno sconosciuto che ha scagliato l’oggetto verso l’edificio dopo essersi portato a ridosso della recinzione. La miccia gli ha permesso di dileguarsi prima dello scoppio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bomba contro il Palazzo di giustizia. È caccia a chi ha lanciato l’ordigno Notizie correlate Italia, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: rientrato dopo 7 ore, nessun ordignoTorna finalmente la normalità tra le aule e i corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano. Allarme bomba nella casa del fratello del Papa: si indaga su chi ha lanciato l'allertaUn episodio inquietante ha coinvolto la famiglia di Papa Leone XIV negli Stati Uniti, dove la casa del fratello John Prevost è stata oggetto di una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bomba contro il Palazzo di giustizia. È caccia a chi ha lanciato l’ordigno; Esplosione in tribunale a Ivrea, ripreso l'autore del gesto; Allarme bomba al Tribunale Napoli Nord, evacuato il Palazzo di giustizia: ma è un falso; Gru della pace a Palazzo Widmann | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano - Autonome Provinz Bozen. Bomba contro il Palazzo di giustizia. È caccia a chi ha lanciato l’ordignoIl gesto isolato di uno squilibrato, una vendetta per una sentenza, un’intimidazione verso i magistrati. Nessuna ipotesi viene scartata nelle ore successive all’attentato compiuto l’altrasera contro ... quotidiano.net Bomba contro il tribunale di Ivrea, innalzata la sicurezzaCaccia all'«unabomber», allarme sulla vulnerabilità della sede e ipotesi (da vendetta a intimidazione politica) mentre la politica chiede misure urgenti ... gazzettadiparma.it Foggia, docenti dalla Turchia ricevuti a Palazzo di Città: rafforzati i legami culturali - facebook.com facebook