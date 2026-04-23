Bomba contro il Palazzo di giustizia È caccia a chi ha lanciato l’ordigno

Da quotidiano.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata segnalata un’esplosione presso il Palazzo di giustizia. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, cercando di identificare chi ha lanciato l’ordigno. Finora non ci sono notizie di feriti o danni significativi, e si sta verificando la natura dell’episodio. La polizia sta lavorando per capire se si tratti di un gesto isolato o di un atto collegato ad altre attività criminali.

Il gesto isolato di uno squilibrato, una vendetta per una sentenza, un’intimidazione verso i magistrati. Nessuna ipotesi viene scartata nelle ore successive all’attentato compiuto l’altrasera contro il Palazzo di giustizia di Ivrea (Torino). Un ordigno è esploso davanti alla facciata intorno alle 21 provocando un gran boato, un incendio, molto fumo ma danni considerati sostanzialmente irrilevanti. In quel momento gli uffici erano praticamente deserti: vi si trovava soltanto un pubblico ministero di turno. Ad agire è stato uno sconosciuto che ha scagliato l’oggetto verso l’edificio dopo essersi portato a ridosso della recinzione. La miccia gli ha permesso di dileguarsi prima dello scoppio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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