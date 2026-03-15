Roma maxi operazione antidroga | 18 arresti e tre chili di stupefacenti sequestrati

I carabinieri di Roma hanno condotto una vasta operazione antidroga che ha portato all’arresto di 18 persone e al sequestro di circa tre chili di stupefacenti. I controlli si sono svolti in diversi quartieri della città, tra cui Tor Bella Monaca e il centro storico, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga. La operazione ha coinvolto numerosi posti di blocco e perquisizioni.

Controlli dei carabinieri in numerosi quartieri della capitale, da Tor Bella Monaca al centro storico. Sequestrati cocaina, hashish, eroina e ketamina Durante i controlli i militari hanno sequestrato circa tre chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, eroina e ketamina, oltre a più di 3.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli interventi si sono concentrati in varie zone della capitale, con arresti effettuati sia in strada sia all’interno di abitazioni utilizzate come basi operative. In particolare, uno degli episodi più rilevanti si è verificato nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i carabinieri si sono presentati per un controllo nell’abitazione di una 34enne romana già agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, maxi operazione antidroga: 18 arresti e tre chili di stupefacenti sequestrati Articoli correlati Maxi operazione antidroga a Palermo: 11 arresti e oltre 145 chili di stupefacenti sequestratiUn’operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di 11... Leggi anche: Roma: controlli antidroga, in tre mesi sequestrati 854 chili di stupefacenti, 41 arresti 07-12-2025 - Maxi operazione antidroga: 10 arresti, sequestrata un kg di cocaina Aggiornamenti e notizie su Roma maxi operazione antidroga 18... Temi più discussi: Violato il divieto di dimora dopo il blitz antidroga in stazione: un 20enne finisce in carcere; La Polizia locale segue due turisti e scopre un maxi giro di droga in un campeggio a Roma; Maxi traffico di droga nella Capitale: quattro boss rinviati a giudizio; Maxi operazioni contro lo spaccio nella Capitale: sequestri e arresti - Quotidiano La Voce. Roma, maxi operazione antidroga dei Carabinieri: 19 arresti in città e sul litoraleBlitz dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca, dall’Esquilino a Fiumicino. Sequestrate centinaia di dosi di stupefacenti, contanti e una replica di pistola ... affaritaliani.it Traffico di droga tra Roma e Avezzano, prorogate le indagini per sedici personeAvezzano – Proseguono le indagini sulla maxi operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avezzano che, nel dicembre 2025, aveva portato all’esecuzione di misure cautelari e a ... terremarsicane.it Tra design d’autore, alta gastronomia stellata, Spa iconiche e dimore storiche reinterpretate in chiave contemporanea, Roma si afferma come destinazione di riferimento per il luxury travel internazionale. Ecco i 7 alberghi da provare facebook Il calendario di #Roma, #Como, #Juve e #Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto x.com