La Cina sta cercando di superare gli Stati Uniti nel settore biotech, con un focus sull’avanzamento delle proprie capacità scientifiche. Le multinazionali occidentali collaborano con laboratori a Pechino, coinvolte in attività di ricerca e sviluppo. La competizione tra i due paesi si concentra sulla leadership nel campo delle biotecnologie, con investimenti e partnership internazionali che rafforzano la presenza cinese nel settore.

? Punti chiave Come può la Cina superare il primato scientifico degli Stati Uniti?. Perché le multinazionali occidentali collaborano con i laboratori di Pechino?. Quali rischi genetici comportano gli studi clinici condotti solo in Cina?. Cosa accadrà alla sicurezza sanitaria globale se l'Occidente dipenderà dai farmaci cinesi?.? In Breve Akeso sviluppa ivonescimab per il tumore al polmone con successo commerciale per Summit Therapeutics.. Multinazionali occidentali collaborano con laboratori cinesi per costi ridotti e procedure più rapide.. Differenze genetiche tra popolazioni cinesi e occidentali influenzano la trasferibilità degli studi clinici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biotech, la nuova sfida tra USA e Cina: emerge il primato di Pechino

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