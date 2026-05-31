Bimba morta a Bordighera la madre accusata di maltrattamenti Picchiava e assisteva alle violenze senza muovere dito

Da ilmattino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre della piccola morta a Bordighera è accusata di maltrattamenti e violenze sulla figlia, che avrebbe picchiato ripetutamente. Secondo le indagini, la donna sarebbe stata presente mentre la bambina veniva maltrattata senza intervenire. La bambina aveva 4 anni e la morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze e accertamenti medici.

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Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, 44 anni, madre della bambina, è accusata non soltanto di aver esercitato violenze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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