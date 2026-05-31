Bimba morta a Bordighera la madre accusata di maltrattamenti Picchiava e assisteva alle violenze senza muovere dito
La madre della piccola morta a Bordighera è accusata di maltrattamenti e violenze sulla figlia, che avrebbe picchiato ripetutamente. Secondo le indagini, la donna sarebbe stata presente mentre la bambina veniva maltrattata senza intervenire. La bambina aveva 4 anni e la morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze e accertamenti medici.
Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, 44 anni, madre della bambina, è accusata non soltanto di aver esercitato violenze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Beatrice morta a due anni, la testimone: «La picchiava ogni giorno»
Notizie e thread social correlati
Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: è accusato di maltrattamentiUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti.
Leggi anche: Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: accusato di maltrattamenti
Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).
Beatrice, la sorella della bimba morta a #Bordighera per maltrattamenti: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto. Eh, tesoro mio, perché non vivevate in un bosco e quindi di voi a nessuno fregava un ca x.com
Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Trovate foto e video della piccola dopo i pestaggi facebook
Bimba morta a Bordighera, la madre accusata di maltrattamenti. Picchiava e assisteva alle violenze senza muovere ditoEmergono nuovi dettagli sull'inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice. Emanuela Aiello, 44 anni, madre della bambina, è accusata non soltanto di aver esercitato ... ilmattino.it
Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei ... ilmattino.it
Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit