bimba morta a bordighera la madre accusata di maltrattamenti picchiava e assisteva alle violenze senza muovere dito

Notizia in breve

La madre della piccola morta a Bordighera è accusata di maltrattamenti e violenze sulla figlia, che avrebbe picchiato ripetutamente. Secondo le indagini, la donna sarebbe stata presente mentre la bambina veniva maltrattata senza intervenire. La bambina aveva 4 anni e la morte è avvenuta in circostanze ancora da chiarire. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. La ricostruzione dei fatti si basa su testimonianze e accertamenti medici.