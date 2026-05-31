Domani a Bordighera si terranno gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno della bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio. Emanuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri e dovrà rispondere alle domande davanti al giudice. La madre della vittima è coinvolta nel procedimento, ma non sono stati ancora divulgati dettagli sulle accuse o sulle accuse specifiche.

Comparirà a Bordighera davanti al giudice domani Emanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestato ieri per la morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 di febbraio. In mattinata l’interrogatorio di garanzia, per lui e la compagna, la madre della bambina Emanuela Aiello, già in carcere da febbraio: per entrambi l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l’inchiesta ancora in corso ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi. Fino ad ora Iannuzzi era stato sentito solo come testimone, nelle ultime ore invece la procura ha chiesto l’applicazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bimba morta a Bordighera, domani interrogatori di garanzia per madre e compagno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, oggi l'interrogatorio della madre davanti al Gip: parlano gli avvocati

Notizie e thread social correlati

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreÈ stato arrestato anche il compagno della madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; L'agonia disumana della piccola Beatrice, morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno (arrestato).

La sorella di Beatrice racconta le ultime ore della bimba morta a #Bordighera, descrivendo giorni di sofferenza senza soccorsi e tentativi inutili di chiedere aiuto agli adulti presenti in casa. x.com

Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei ... ilmattino.it

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Bimba morta a 2 anni a Bordighera, arrestato il compagno della madre. Nel cellulare le foto chocDepistaggi e bugie per coprire violenze e angherie. Schiaffi e pugni, colpi inferti con oggetti e pestaggi ai quali Beatrice, due anni, non è sopravvissuta. È morta lo scorso ... ilmessaggero.it