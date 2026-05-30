Svolta nell’inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Dopo l’arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura nei giorni successivi alla morte della piccola. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. La bimba, era stata trovata a casa della mamma, e aveva un trauma cranico, ma anche lesioni su dorso, addome, alle gambe e persino sul labbro superiore. Sono i primissimi risultati dell’autopsia effettuata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre - Storie italiane 16/02/2026

Notizie e thread social correlati

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreManuel Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio 2026.

Bimba di 2 anni morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: è accusato di maltrattamentiUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti.

Temi più discussi: La retromarcia in cortile e l’investimento: l’abitudine quotidiana fatale per la bimba di Bollengo; Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldo; Campobasso, bimba di 23 mesi investita dall'auto del padre: è gravissima; Termoli, investita dal padre: grave bimba di due anni trasportata ad Ancona.

Sara Rajab aveva 9 anni. È stata uccisa dall’esercito israeliano a Gaza, il 27 maggio 2026, nel primo giorno dell’Eid al-Adha, una delle principali festività musulmane. Sara era la cugina di Hind Rajab, la bimba di 5 anni, massacrata dall’IDF a gennaio 2024 co x.com

Bimba morta a Bordighera, svolta nell’inchiesta: arrestato il compagno della madre(Adnkronos) – Svolta nell’inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e ... msn.com

Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato il compagno della madreE’ stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di due anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamen ... msn.com