Bilancio 2024 | solo lo 0,47% delle risorse combatte i divari di genere

Notizia in breve

Nel bilancio 2024, lo 0,47% delle risorse è destinato a interventi per ridurre i divari di genere. La spesa pubblica destinata alle pensioni femminili future è uno dei temi sollevati, insieme al problema del part-time involontario. Quest’ultimo penalizza i salari delle lavoratrici e influisce sulle pensioni, secondo le analisi. Nessun dato specifico sugli importi o sui programmi dedicati a queste questioni.