Bilancio 2024 | solo lo 0,47% delle risorse combatte i divari di genere

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel bilancio 2024, lo 0,47% delle risorse è destinato a interventi per ridurre i divari di genere. La spesa pubblica destinata alle pensioni femminili future è uno dei temi sollevati, insieme al problema del part-time involontario. Quest’ultimo penalizza i salari delle lavoratrici e influisce sulle pensioni, secondo le analisi. Nessun dato specifico sugli importi o sui programmi dedicati a queste questioni.

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? Domande chiave Come influisce la spesa pubblica sulle pensioni femminili future?. Perché il part-time involontario penalizza i salari delle lavoratrici?. Quanto inciderà il nuovo bonus mamme sul bilancio 2026?. Come il sistema fiscale riflette il divario di reddito tra i sessi?.? In Breve Risorse per il genere: 5,02 miliardi nel 2024, in crescita verso 6,41 miliardi nel 2026.. Occupazione femminile al 53,3% nel 2024, contro la media europea del 66,2%.. Congedo parentale con retribuzione incrementata dal 30% all'80% della quota base.. Donne contribuenti rappresentano il 47,7% dei soggetti, ma dichiarano solo il 38,5% del reddito.. Il bilancio di genere 2024 evidenzia i divari che frenano le donne tra lavoro e pensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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