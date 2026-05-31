Bilancio 2024 | solo lo 0,47% delle risorse combatte i divari di genere
Nel bilancio 2024, lo 0,47% delle risorse è destinato a interventi per ridurre i divari di genere. La spesa pubblica destinata alle pensioni femminili future è uno dei temi sollevati, insieme al problema del part-time involontario. Quest’ultimo penalizza i salari delle lavoratrici e influisce sulle pensioni, secondo le analisi. Nessun dato specifico sugli importi o sui programmi dedicati a queste questioni.
? Domande chiave Come influisce la spesa pubblica sulle pensioni femminili future?. Perché il part-time involontario penalizza i salari delle lavoratrici?. Quanto inciderà il nuovo bonus mamme sul bilancio 2026?. Come il sistema fiscale riflette il divario di reddito tra i sessi?.? In Breve Risorse per il genere: 5,02 miliardi nel 2024, in crescita verso 6,41 miliardi nel 2026.. Occupazione femminile al 53,3% nel 2024, contro la media europea del 66,2%.. Congedo parentale con retribuzione incrementata dal 30% all'80% della quota base.. Donne contribuenti rappresentano il 47,7% dei soggetti, ma dichiarano solo il 38,5% del reddito.. Il bilancio di genere 2024 evidenzia i divari che frenano le donne tra lavoro e pensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Parità di genere, la Puglia prima regione del Sud per riduzione dei divariQuesta mattina nella Sala Di Jeso della Presidenza regionale è stata presentata l’iniziativa “Navigare nella Parità”, un nuovo strumento sviluppato...
Riforma Sostegno e D.Lgs. 62/2024: l’allarme ANIEF sul rischio di riduzione delle cattedre per “motivi di bilancio”A partire dal 1° marzo 2026, in 50 province italiane è iniziata la riforma sul sostegno introdotta dal D.
Temi più discussi: Lo scenario macroeconomico 2026 e le policy della salute in Italia; 700.000 euro per l’operazione strade: dal 3 giugno via ai cantieri; Conte è fuorviante sui 12 miliardi in più per la difesa; Gli stipendi degli insegnanti sono inadeguati, lo dice anche l’Aran.
L’Italia usi le risorse esistenti… Non solo quelle finanziarie, anche le risorse energetiche! Andiamo all’estero per trovare altro gas a qualsiasi costo e lasciamo bloccati i progetti per produrre energia a basso prezzo e con risorse nazionali: è paradossale, non a x.com
L’ho scritto e lo ripeto all’infinito: a chi ha gestito negli anni scorsi il bilancio comunale conviene fare polemica, così è più semplice accodarsi a coloro che hanno una visione miope della gestione delle risorse pubbliche. Nella favola di Esopo La cicala e la for facebook
Bilancio Ue sotto attacco: risorse insufficienti e big tech graziate. Parla l’eurodeputato Muresan (Ppe)Il Parlamento Ue boccia il budget 2028-34 della Commissione. Dall’insufficienza delle risorse all’accorpamento dei fondi per agricoltura e coesione: tutte le critiche del correlatore alla proposta di ... milanofinanza.it
Ama, il cda approva il bilancio: l’utile supera gli 850mila euroLo stato di salute di Ama è buono. A testimoniare le condizioni dell’azienda, non concorrono solo fattori qualitativi, legati alla percezione dell’utenza. Sono soprattutto i numeri a dimostrare che, ... romatoday.it