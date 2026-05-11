Parità di genere la Puglia prima regione del Sud per riduzione dei divari
Questa mattina nella Sala Di Jeso della Presidenza regionale è stata presentata l’iniziativa “Navigare nella Parità”, un nuovo strumento sviluppato per analizzare il divario di genere in Puglia. Il progetto utilizza un cruscotto digitale e si basa sull’Indice di uguaglianza di genere regionale (Rgei). La regione si distingue come prima nel Sud per aver ridotto i divari di genere rispetto ad altre aree del paese.
Si è svolta questa mattina nella Sala Di Jeso della Presidenza della Regione Puglia la presentazione di “Navigare nella Parità”, il nuovo cruscotto regionale sviluppato per monitorare e misurare il divario di genere in Puglia attraverso l’Indice di uguaglianza di genere regionale (Rgei).🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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