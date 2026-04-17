Riforma Sostegno e DLgs 62 2024 | l’allarme ANIEF sul rischio di riduzione delle cattedre per motivi di bilancio

A partire dal 1° marzo 2026, in 50 province italiane è iniziata la riforma sul sostegno introdotta dal D.lgs. 622024, che interesserà tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 2027. L'Associazione nazionale insegnanti ha espresso preoccupazione riguardo al possibile taglio delle cattedre, legato a motivi di bilancio, in relazione alle modifiche normative che si stanno attuando nel settore scolastico.

Dal 1° marzo 2026 in 50 province ha preso il via la riforma sul sostegno prevista dal D.lgs. 622024, che dal prossimo 1° gennaio 2027 sarà estesa a tutto il territorio nazionale. L’ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale per fare il punto sui cambiamenti che la riforma apporta all’inclusione scolastica: focus sul ruolo del GLO, sul rischio di medicalizzazione del sostegno e di tagli al rispettivo organico. L'articolo Riforma Sostegno e D.Lgs. 622024: l’allarme ANIEF sul rischio di riduzione delle cattedre per “motivi di bilancio”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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