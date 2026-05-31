Biker Mice da Marte, cartone animato degli anni '90, torna alla ribalta. Lo show, trasmesso originariamente circa trent’anni fa, racconta le avventure di tre motociclisti provenienti da Marte. La serie è stata trasmessa in Italia nel periodo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Ora, alcuni canali e piattaforme digitali hanno riproposto le repliche, attirando l’attenzione di chi è cresciuto con le loro storie.

Torniamo indietro di trent'anni, quando il dopo-scuola aveva un profumo speciale: formaggio, olio del motore e asfalto. Insieme a Sterzo, Pistone e Turbo contro il capitalismo predatorio. Chiudete gli occhi e ripensate alla magia dei pomeriggi anni '90. Quella è stata la decade per eccellenza: irripetibile dal punto di vista musicale, cinematografico e televisivo. All'uscita da scuola c'era l'appuntamento perfetto con il format Solletico, al cui interno venivano trasmessi tantissimi cartoni divenuti cult. Uno tra i molti è riuscito a entrare di diritto nell'immaginario popolare di chi ha avuto la fortuna di vivere certi momenti: Biker Mice da Marte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Biker Mice da Marte: perché riscoprire il cartone che ha segnato i pomeriggi anni '90

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