Ha creato un cartone animato da sola in nove mesi | il progetto di Fiorenza che parte da Agrigento

Una donna di Agrigento ha realizzato un cartone animato in nove mesi, portando avanti un progetto iniziato diversi anni fa. Dopo aver sviluppato l’idea, ha dedicato tempo e impegno per trasformarla in un’opera completa, lavorando da sola durante tutto il processo. L’intera creazione è frutto di un percorso personale durato diversi anni, culminato con la produzione finale del cartone animato.