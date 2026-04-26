Ha creato un cartone animato da sola in nove mesi | il progetto di Fiorenza che parte da Agrigento
Una donna di Agrigento ha realizzato un cartone animato in nove mesi, portando avanti un progetto iniziato diversi anni fa. Dopo aver sviluppato l’idea, ha dedicato tempo e impegno per trasformarla in un’opera completa, lavorando da sola durante tutto il processo. L’intera creazione è frutto di un percorso personale durato diversi anni, culminato con la produzione finale del cartone animato.
Un progetto nato da un’idea coltivata per anni e trasformato, passo dopo passo, in un’opera completa. È la storia di Fiorenza Spuria, 32 anni, di origini agrigentine che ha dato vita al cortometraggio animato “Bacco & Carlotta”, realizzato interamente da sola in nove mesi di lavoro. Un risultato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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