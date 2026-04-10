Roberto Carlos compie 53 anni | l’Inter celebra il mito dal sinistro fenomenale che ha segnato la storia

Oggi si celebra il compleanno di Roberto Carlos, ex calciatore noto per il suo piede sinistro che ha lasciato un segno indelebile nel calcio. Il club nerazzurro ha dedicato un omaggio al giocatore, ricordando la sua partecipazione nella stagione 199596 e il debutto con la maglia dell’Inter. La società ha condiviso immagini e ricordi di quella fase della carriera del brasiliano, che ha scritto pagine importanti nella storia del club.

di Lorenzo Vezzaro Roberto Carlos festeggiato dal club nerazzurro: il ricordo della stagione 199596 e di quel debutto leggendario con il Biscione.. “Un sinistro fenomenale, una forza fuori dal comune”. L’ Inter comincia con queste parole il comunicato per festeggiare i 53 anni di Roberto Carlos, ex calciatore nerazzurro che il club meneghino battezza come uno dei terzini più forti nella storia del calcio. Il brasiliano, ricorda con orgoglio il Biscione, è approdato per la prima volta in Europa proprio grazie all’intuizione della società nerazzurra. Arrivato nell’estate 1995, il laterale ha stupito fin da subito tutti i tifosi dell’ Inter fin dalle sue prime partite, mettendo in mostra una potenza balistica mai vista prima a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Roberto Carlos compie 53 anni: l’Inter celebra il mito dal sinistro fenomenale che ha segnato la storia PK compie 30 anni: Panini Comics celebra il mito supereroistico di PaperinikPK festeggia 30 anni: Topolino 3668, nuovo albo “Meno uno all’alba”, gadget esclusivi e un anno di eventi dedicati all’eroe mascherato Disney... Giaccherini sicuro: «Dimarco sarà MVP della Serie A, il suo sinistro è superiore a quello di Roberto Carlos e Recoba»Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Roberto Carlos robó el tiro libre de Beckham y la razón te sorprenderá #futbol #shorts Si parla di: Tanti auguri, Roberto Carlos!. Roberto Carlos festeggia i 53 anni, l'Inter ricorda: Per la prima volta in Europa con il nerazzurro. Ricordi indelebiliUn sinistro fenomenale, una forza fuori dal comune. L'Inter comincia con queste parole il comunicato per festeggiare i 53 anni di Roberto Carlos, ex calciatore nerazzurro che il club meneghino batte ... msn.com La punizione impossibile di Roberto Carlos compie 25 anni: un gol da distanza sideraleVenticinque anni fa, 3 giugno 1997. Al 22' del primo tempo della sfida del quadrangolare di Tolosa tra Francia e Brasile c'è un calcio di punizione per la nazionale verdeoro, da distanza ... tuttomercatoweb.com