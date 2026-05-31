BigMama chi è la fidanzata Lodovica Lazzerini
Lodovica Lazzerini, nota come Ailo, è la fidanzata di BigMama. La coppia condivide momenti della loro vita privata sui social e collabora nel settore musicale. Lazzerini ha una carriera da cantante e performer, spesso associata alla scena indipendente. Non sono stati rivelati dettagli sulla loro relazione al di fuori dei social. Nessuna informazione pubblica su eventuali altri aspetti della vita privata o professionale.
Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, fidanzata di BigMama tra musica e vita privata condivisa: chi è e cosa sappiamo di lei. La relazione tra BigMama e la fidanzata Lodovica Lazzerini unisce vita privata e musica in modo stretto, trasformando il loro legame in una collaborazione artistica oltre che sentimentale. Entrambe cantanti e autrici, hanno costruito negli anni una relazione stabile che si riflette anche nella scrittura di brani condivisi e in un percorso di crescita reciproca, personale e professionale. Ecco chi è la giovane, in arte Ailo. BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) e la sua fidanzata condividono non solo la vita privata, ma anche una forte intesa artistica. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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