BigMama chi è la conduttrice del Concertone del Primo Maggio a Roma

Oggi a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, si svolge il Concertone del Primo Maggio. La conduzione dell’evento sarà affidata a BigMama, che sarà affiancata da Arisa e Pierpaolo Spollon. La manifestazione vedrà la partecipazione di diversi artisti e sarà trasmessa in diretta su varie piattaforme. La giornata si preannuncia ricca di musica e spettacolo, con un pubblico presente in piazza e milioni di spettatori da casa.

(Adnkronos) – BigMama sarà la conduttrice, insieme ad Arisa e Pierpaolo Spollon, del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano. Questa è la terza partecipazione come conduttrice per la cantante rapper e icona della body positivity. Lo scorso marzo BigMama, nome d'arte di Marianna Mammone, era finita al centro delle polemiche dopo un video pubblicato sui social in cui raccontava di essere rimasta bloccata a Dubai dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La cantante aveva raccontato la situazione a Dubai. "Sentiamo i missili sulla testa", aveva detto in lacrime. Per poi lanciare una richiesta di aiuto: "Stiamo vivendo un incubo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il PALCO CHIAMA Dalle 15:15 il concertone del Primo Maggio è in diretta su Rai3, RaiPlay e Rai Radio2 #1M2026 x.com