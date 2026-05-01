Lodovica Lazzerini è una cantante e artista, conosciuta anche come la fidanzata di BigMama. La cantante ha dichiarato di aver nascosto a lungo la propria sessualità, ma con BigMama ha trovato un nuovo modo di vivere e di essere sé stessa. BigMama, artista e icona del mondo queer, non ha mai nascosto il suo orientamento e ha sempre parlato apertamente della sua relazione con Lazzerini, che anch’ella si dedica alla musica.

Icona del mondo queer, BigMama non ha mai tenuto nascosto il fatto di avere una fidanzata, Lodovica Lazzerini, che come lei è un’artista e una cantante con un progetto musicale già avviato. Chi è la fidanzata di BigMama? Della sua vita privata non si conosce molto, salvo le poche informazioni rivelate sulla sua passione per la musica dalla stessa cantante. Classe 2000, il suo nome completo è Maria Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, e ha all’attivo già diversi singoli come Non mi va, Sfiga e Faccia da stronzo. La relazione con BigMama va avanti da diverso tempo, tanto che le due già convivono, come ha raccontato la stessa cantante a Stasera C’è Cattelan e poi a Verissimo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lodovica Lazzerini, la fidanzata di BigMama: “Nascondevo la mia sessualità, lei mi ha cambiato la vita”

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«Lodovica Comello d’altronde a Zelig On non è semplicemente la conduttrice del format, ma è una presenza attiva che entra nel gioco, si sporca le mani e si diverte davvero. E quando la conduttrice si diverte, va da sè, si diverte anche il pubblico. » Zelig On è - facebook.com facebook