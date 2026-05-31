A giugno, la Biblioteca degli Intronati presenta una serie di eventi dedicati alla storia locale, coprendo periodi che vanno dalla battaglia di Camollia del 1526 al referendum del 1946. Tra gli appuntamenti si approfondiscono anche gli anni di piombo e la storia del francescanesimo senese. Le iniziative includono mostre, incontri e conferenze che si concentrano su aspetti storici e culturali della regione.

Dalla battaglia di Camollia del 1526 al referendum del 1946, passando per gli anni di piombo e la storia del francescanesimo senese. Giugno si annuncia ricco di appuntamenti alla Biblioteca comunale degli Intronati con il ciclo di conferenze e presentazioni coordinato da Raffaele Ascheri. L’ultimo ciclo, prima della pausa estiva, per ritornare a settembre. Cinque incontri per giugno, tutti in programma alle 17.30. Ad aprire la rassegna, il 3 giugno, sarà la conferenza di Mario Ascheri dal titolo ‘Camollia, 500 anni dopo’, dedicata a uno degli episodi più significativi della storia senese. L’incontro porterà il sottotitolo ‘Tra la vittoria e il disastro finale: una storia di lungo periodo’, offrendo una rilettura degli eventi che segnarono il destino della Repubblica di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca degli Intronati. Eventi di giugno

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