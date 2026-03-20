Giustizia confronto sul Referendum Dibattito all’Accademia degli Intronati

All’Accademia degli Intronati si è svolto un dibattito tra sostenitori e contrari al referendum, con molti presenti che hanno espresso le proprie posizioni. La discussione ha visto interventi di diversi relatori, evidenziando le differenze tra le opinioni sui contenuti della consultazione popolare. L’incontro si è concluso senza che siano state prese decisioni ufficiali o emerse una posizione condivisa.

Un partecipato confronto sulle ragioni del sì e del no al referendum ha animato l’Accademia degli Intronati. Prendendo spunto dall’uscita del libro ‘Nordio. Ragioni e pericoli di una riforma’ di Stefano Passigli, già ordinario di Scienza della politica, con la prefazione di Ferruccio De Bortoli, l’Accademia degli Intronati ha voluto offrire un contributo al dibattito sulla riforma della Giustizia. Al dibattito hanno partecipato due personalità di spicco, una a sostegno del Sì e una del No, rispettivamente Andrea Del Re, giá vice presidente della Scuola superiore della Magistratura, ed Enzo Cheli, ex vice presidente della Corte Costituzionale. "Sostengo le ragioni del sì ma non sono un filogovernativo, commento le norme secondo le mie opinioni – dice Del Re –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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