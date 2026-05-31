Il tecnico del Monza ha descritto i primi giorni come molto difficili, ma poi ha riconosciuto che la promozione è stata meritata. Ha paragonato il suo team a un modello Arsenal, sottolineando come la squadra sia cresciuta nel tempo. Ha anche condiviso che si ispira a determinati esempi per motivare i giocatori e migliorare le performance. La stagione è stata caratterizzata da un percorso complesso, culminato con il raggiungimento della promozione.

Una promozione, per un allenatore, è il timbro sul passaporto della carriera. Dopo tante (utili) gite fuori porta, ecco il visto che lancia Paolo Bianco nella galleria dei vincitori. Non è stato semplice come potrebbe pensare, guardando la rosa, riportare il Monza in Serie A e lui l’ha fatto con una grande serenità. Quando le cose andavano ma anche quando c’era preoccupazione, come dopo la sconfitta di Mantova che ha fatto svanire la A diretta. Senza momenti di rabbia, con la dovuta euforia. Anche adesso, prima di salire sul pullman scoperto per il giro d’onore in città. C’è stato un attimo, venerdì sera, in cui ha temuto un’altra Mantova? "No, anche se gli episodi in certe partite fanno la differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bianco, rosso e felice: "Il mio Monza modello Arsenal. I primi giorni sono stati durissimi, poi..."

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