Calafiori ammette | Eliminazione con l’Italia? Sono stati giorni difficili la delusione resterà un bel po’ Ora il mio obiettivo è questo

Dopo la vittoria contro lo Sporting, il difensore dell’Arsenal ha parlato di un periodo difficile legato all’eliminazione con la nazionale italiana. Ha ammesso che quei giorni sono stati complicati e che la delusione sarà presente per un certo tempo. Ora, il suo focus è rivolto ai prossimi obiettivi, senza entrare in dettagli o motivazioni specifiche.

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