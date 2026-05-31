Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGP, disputato a Scarperia. L’italiano ha concluso davanti a Martin e Bagnaia. Con questa vittoria, Bezzecchi mantiene la leadership del campionato con un vantaggio di 17 punti su Martin. La gara ha visto una lotta tra i primi tre piloti, con Bezzecchi che ha preso il comando negli ultimi giri.

L'italiano resta leader con un vantaggio di 17 punti su Martin SCARPERIA - Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota riminese dell'Aprilia, al comando per tutta la seconda metà di gara, vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e alla Ducati di Pecco Bagnaia, confermando la leadership della classifica (+17 su Martin). Quarta posizione per l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell'ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin e Bagnaia

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DOMINIO APRILIA! Bezzecchi vince in Brasile davanti a Martin!

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