MotoGp Le Mans 2026 | Martin vince davanti a Bezzecchi Cade Bagnaia

Nel Gran Premio di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans, Jorge Martin ha conquistato la vittoria davanti a Marco Bezzecchi, che era in testa fin dall'inizio ma è stato superato negli ultimi giri. La corsa ha visto anche la caduta di Pecco Bagnaia, mentre Aprilia ha ottenuto una tripletta storica con i suoi piloti sul podio. La gara si è svolta in un contesto di intense battaglie e sorpassi nelle fasi finali.

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Storica tripletta di Aprilia nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Sul circuito di Le Mans Jorge Martin ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla prima curva ma raggiunto nei giri finali dal compagno di box, che bissa così il successo ottenuto ieri nella sprint. Completa il podio Ai Ogura. Gara da dimenticare, invece, per il poleman Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati, scivolato poco dopo metà gara mentre si trovava in seconda posizione. Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, quarto con l’altra Ducati. La classifica mondiale ora si smuove con Martin che accorcia sul leader Bezzecchi portandosi a una sola lunghezza dal pilota italiano.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince davanti a Bezzecchi. Cade Bagnaia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi Martin vince la gara di MotoGP a Le Mans con una super rimonta su Bezzecchi. Caduta per BagnaiaIl sorpasso a tre giri dalla fine regala la vittoria a Martin nella gara di MotoGP di Le Mans: lo spagnolo arriva davanti a Bezzecchi, ancora leader... Argomenti più discussi: MotoGP Francia 2026, Martin domina la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans; Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2026: Bezzecchi e Bagnaia sul podio, Mondiale apertissimo; MotoGP Francia, Bagnaia in pole. Martin si prende la gara Sprint VIDEO; MotoGP Francia, Sprint: Martin-show, poi Pecco e Bez. Paura per Marquez.