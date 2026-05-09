MotoGp Martin vince gara Sprint davanti Bagnaia Terzo Bezzecchi

Nella gara Sprint del Gran Premio di Francia, disputata a Le Mans, Jorge Martin ha concluso in prima posizione, superando Pecco Bagnaia. L'italiano, in sella a una Ducati, si è classificato secondo, mentre Marco Bezzecchi ha ottenuto il terzo posto. La corsa si è svolta nel pomeriggio di sabato 9 maggio e ha visto protagonisti i piloti di Aprilia e Ducati.

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(Adnkronos) – Jorge Martin beffa Pecco Bagnaia e vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo l'italiano della Ducati e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX DopoGP USA: uno due Aprilia, Ducati ahi ahi Notizie correlate MotoGp, Gp Americhe 2026: Martin vince gara sprint davanti a BagnaiaCon un sorpasso all’ultimo giro Jorge Martin su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio delle Americhe 2026 di MotoGp ad Austin. MotoGP Austin, Martin vince la Sprint: Bagnaia secondo, caduta per BezzecchiColpo di scena nella Sprint Race del Gran Premio delle Americhe: a vincere è Jorge Martin, che conquista il primo successo stagionale superando... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute; MotoGP, GP Francia: Le Mans porta bene a Bezzecchi e Martin. Orari TV; Lorenzo spara a zero sulla Ducati: Sembra un trattore, mentre Aprilia... - News - MotoGP; MotoGP | Sprint GP Francia 2026: Martin trionfa a Le Mans davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Motogp: Bezzecchi terzo nella sprint a Le Mans, vince Martin davanti a BagnaiaPer Marco Bezzecchi, le sprint in questo 2026 rimangono indigeste. Il centauro di Viserba chiude terzo a Le Mans, in attesa della gara di domani. A vincere è il suo compagno di squadra Jorge Martin, c ... altarimini.it LIVE MotoGP Francia, Martin vince la gara sprint: Bagnaia secondo, Bezzecchi terzo. Cade Marc MarquezIn diretta dal circuito di Le Mans il MotoGP Francia 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 14:55 ... fanpage.it #MotoGp Francia, doppietta Ducati nelle qualifiche: pole Bagnaia davanti a Marquez. Terzo Bezzecchi x.com