Dopo aver vinto a Miami, il tennista ha dedicato il successo a due amici, scrivendo i loro nomi sulla telecamera mentre si rivolgeva a Bezzecchi e Antonelli. La vittoria è arrivata dopo aver battuto un avversario. La dedica è stata fatta subito dopo il match, mentre il pubblico assisteva alla premiazione.

Jannik Sinner vince a Miami, dopo Indian Wells, e dedica anche questo titolo agli amici dei motori. Se in California la dedica era tutta per Kimi Antonelli, al primo successo in carriera in Formula 1, in Florida il tributo si estende a Marco Bezzecchi, protagonista nella MotoGP. “Bez Kimi Italia”, è il messaggio che il tennista numero 2 del mondo ha scritto sulla telecamera subito dopo aver battuto Lehecka in finale, confermando la sua grande passione per gli sport motoristici. Dedica, quindi, per Bezzecchi, fresco vincitore del GP degli Stati Uniti, e per Antonelli, che ha fatto il bis conquistando il GP del Giappone.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik, dedica a Bezzecchi e Antonelli dopo il trionfo a Miami: "Bez Kimi Italy"

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