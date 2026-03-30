Una giornata interamente dedicata allo sport in Italia, con risultati positivi in tre diverse discipline. Bezzecchi, Sinner e Antonelli sono protagonisti di vittorie e di scambi di dediche e complimenti tra i membri della squadra azzurra. Gli atleti italiani si sono mostrati carichi e motivati, condividendo messaggi di incoraggiamento tra loro.

Ce la meritavamo una domenica così! Storica, adrenalinica, indimenticabile. Ma la cosa più confortante è che potrebbe ricapitare spesso, visto l'andazzo. Tre sportivi italiani hanno letteralmente dominato le rispettive discipline, dall'alba fino a notte fonda. Dal risveglio con Kimi Antonelli sul gradino più alto del podio a Suzuka alla danza della pioggia di Jannik Sinner a Miami. E, in mezzo, le sgommate di Marco Bezzecchi e della sua Aprilia, capaci di dominare il GP delle Americhe e riprendersi la vetta nella classifica del Motomondiale. Il talento azzurro non conosce confini: da una parte all'altra del mondo rimbalzavano le immagini dei nostri campioni che alzavano al cielo coppe e brindavano a champagne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi, Sinner, Antonelli: l'Italia si carica e si scambia dediche. Azzurri, ora tocca a voi...

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