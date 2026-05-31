Una setta conosciuta come le Bestie di Satana ha sconvolto l’Italia più di vent’anni fa. Sono stati commessi omicidi e atti violenti attribuiti a questa organizzazione, che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità. Le indagini hanno portato all’arresto di alcuni membri e alla scoperta di dettagli sulle pratiche della setta. La vicenda rimane tra le più inquietanti nella cronaca nera italiana recente.

Tra i casi di cronaca nera più inquietanti della storia italiana contemporanea, quello delle Bestie di Satana continua a suscitare interesse, interrogativi e dibattiti a oltre vent'anni dai fatti. La vicenda emerse definitivamente nel 2004, ma le sue radici affondavano nella metà degli anni Novanta, in un gruppo di giovani della provincia di Varese accomunati dalla passione per il death metal, dall'uso di sostanze stupefacenti e da una crescente fascinazione per simboli e rituali satanici. Per anni sparizioni, morti sospette e suicidi furono considerati episodi isolati. Solo dopo il brutale assassinio di Mariangela Pezzotta gli investigatori riuscirono a ricostruire una catena di delitti che riportava a un nucleo di ragazzi apparentemente normali, ma coinvolti in una spirale di violenza sempre più estrema. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bestie di Satana: la setta che sconvolse l’Italia

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Bestie di Satana - La storia e i delitti

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