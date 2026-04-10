Nel gennaio del 1993, una telefonata privata tra il principe Carlo e Camilla viene diffusa dai tabloid, rivelando conversazioni intime che spaziano tra parole ironiche e commenti personali. La diffusione di questo dialogo provoca un immediato scalpore e mette in crisi l’immagine pubblica della monarchia britannica. La regina Elisabetta e altri membri della famiglia reale si trovano a dover affrontare le conseguenze di questa fuga di notizie, che scuote i rapporti interni e il rapporto con l’opinione pubblica.

Gennaio 1993. Una telefonata privata tra il principe Carlo e Camilla finisce sui tabloid: parole intime, ironie fuori controllo, e un danno d’immagine che la monarchia non riuscirà più a contenere. A ripercorrerla, insieme a tanti altri aneddoti, è The Queen in Pocket, guida pop, dissacrante e definitiva su Elisabetta Il a cento anni dalla nascita, scritta dalla giornalista Eva Grippa, di cui pubblichiamo un estratto in esclusiva. Tampaxgate, quella pruriginosa telefonata tra Carlo e Camilla Obiettivo fallito, perché Carlo e Diana appaiono più lontani che mai. Così, dall'11 novembre il Daily Mirror inizia a scaldare il terreno, annunciando la pubblicazione di una conversazione sotto le coperte con titoli come La telefonata segreta di Carlo prima di andare a letto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Voglio stare dentro di te»: la telefonata segreta tra Carlo e Camilla che sconvolse la monarchia (e la regina Elisabetta)

Re Carlo ha una nuova “arma segreta” per salvare la MonarchiaGli ultimi anni hanno fatto vacillare la stabilità - apparentemente granitica - della Corona britannica.

La regina Camilla al banchetto di Stato con la tiara di zaffiri: era la preferita di Elisabetta IILa regina Camilla ha partecipato al banchetto di Stato che si è tenuto ieri a Buckingham Palace e per l'occasione ha rispolverato la parure di...

Argomenti più discussi: Su Ravagnani abbiamo dato (spesso) il peggio di noi; James Blake: Sono stato un bambino felice e un giovane infelice. Oggi sono dove voglio essere; La speranza non abita altrove e aspetta solo che smettiamo di cercarla lontano; Siamo qui per celebrare la vita.

Voglio tentare di stare con te. Voglio credere che è possibile, anche se non per ora, anche da lontano. Ho bisogno di aspettare qualcuno che non somigli a nessuno e tu sei questo. Erri De Luca, da “Tu, mio” - facebook.com facebook

AuguriFamigliavi voglio bene stare sempre dalla parte dei disperati degli oppressi Don Milani x.com