Besnate furgone si schianta contro il guard rail e si ribalta | feriti due giovani
Nella notte tra sabato e domenica, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard rail lungo l’autostrada A826 tra Sesto CalendeVergiate e Besnate. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo, ferendo due giovani a bordo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Besnate (Varese), 31 maggio 2026 – Incidente nella notte tra sabato e domenica 31 maggio, lungo l’autostrada A826, nel tratto compreso tra Sesto CalendeVergiate e Besnate. Stando alle prime informazioni, poco prima delle due, un furgone ha perso il controllo finendo prima contro il guard rail per poi ribaltarsi su un fianco lungo la carreggiata. A bordo si trovavano due giovani di 22 e 23 anni che, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite. Giunto sul posto, il personale sanitario della Croce Rossa ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dello schianto. Entrambi i feriti sono stati assistiti in codice verde e, considerate le loro condizioni non gravi, non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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