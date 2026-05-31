Besnate furgone si schianta contro il guard rail e si ribalta | feriti due giovani

Notizia in breve

Nella notte tra sabato e domenica, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il guard rail lungo l’autostrada A826 tra Sesto CalendeVergiate e Besnate. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo, ferendo due giovani a bordo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.