Si schianta contro il guard rail | grave motociclista

Un motociclista di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto e aver urtato contro un guard rail lungo una strada regionale a Sequals. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 28 marzo, coinvolgendo il veicolo che ha terminato la corsa fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica.

Ore di ansia e apprensione per i familiari di F.C., il motociclista di 55 anni residente a Vittorio Veneto che, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, è finito fuori strada con la sua moto lungo la strada regionale 424 a Sequals. Erano le 14.30 quando il 55enne, che stava viaggiando in compagnia di un gruppo di amici motociclisti, ha perso il controllo in una curva non distante dall'albergo Belvedere, schiantandosi contro il guard rail. Per la violenza dell'impatto la moto, finita fuori strada, avrebbe anche preso fuoco. Il 55enne si trovava in coda al gruppo di motociclisti che, non vedendolo più, sono tornati sul luogo dell'incidente dando l'allarme ai soccorsi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Si schianta contro il guard rail: grave motociclista Articoli correlati Leggi anche: Rocambolesco incidente in autostrada, prima carambola poi si schianta contro il guard rail: un ferito Incidente sulla sopraelevata: perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard railIncidente stradale sulla sopraelevata Aldo Moro nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, quando il conducente di un'auto ha perso il controllo del... Roma: scontro tra auto, Beatrice Bellucci muore a 20 anni - Vita in Diretta 27/10/2025 Contenuti e approfondimenti su Si schianta contro il guard rail grave... Temi più discussi: Grave una studentessa. Si schianta in scooter contro il guard rail mentre va a scuola; FOTO. UOMO PERDE IL CONTROLLO DELLA SUA AUTO E SI SCHIANTA CONTRO GUARD RAIL; L'AQUILA: CAMION CARICO DI FERRO SI SCHIANTA CONTRO IL GUARD RAIL IN A24, ILLESO IL CONDUCENTE; Incidente in A2, tir si schianta contro il guardrail: ferito il conducente. Auto si schianta contro il guard rail (Le Foto)PORTO SANT'ELPIDIO/SANT'ELPIDIO A MARE - L'incidente lungo la Faleriense. Scattato l'sos, la centrale operativa del 118 ha mobilitato la macchina dei soccorsi. E così sul posto sono arrivati i sanitar ... cronachefermane.it Grave una studentessa. Si schianta in scooter contro il guard rail mentre va a scuolaL’incidente ieri mattina intorno alle 8, vicino alla Montelabbatese: la 16enne ha perso il controllo del mezzo. E’ in prognosi riservata . msn.com Incidente a Milano, con la Porsche Spyder si schianta contro auto in sosta: morto 21enne, ferite le due giovani passeggere - facebook.com facebook Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani x.com