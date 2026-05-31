A Parigi, tre italiani sono presenti agli ottavi di finale nel torneo di tennis. Un ex giocatore ha commentato che questo dimostra come alcuni obiettivi non siano più irraggiungibili. L'ex tennista ha sottolineato il buon percorso di Arnaldi, che ha ritrovato fiducia, mentre ha ricordato le emozioni di Berrettini, anche senza Sinner. La presenza di atleti italiani in questa fase del torneo evidenzia un momento positivo per il tennis nel paese.

C’è ancora tanta Italia al Roland Garros. E forse è proprio questa la notizia più bella dopo la delusione per l’uscita di Jannik Sinner e per l’assenza di Lorenzo Musetti. Perché Parigi continua a parlare italiano, e lo fa attraverso i tre giocatori che ieri hanno raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Sinner ha aperto una strada, dimostrato ai più giovani che certi traguardi non erano più un sogno ma un obiettivo concreto. Con le sue vittorie straordinarie ha cambiato la percezione del tennis italiano. Ma, inevitabilmente, la sua luce abbagliante ha finito anche per mettere parzialmente in ombra chi gli stava accanto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Dal coraggio di Cobolli alle lacrime di Berrettini, anche senza Sinner Parigi parla italiano"

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