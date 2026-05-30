Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono approdati agli ottavi di finale al torneo di Parigi, portando avanti il tennis italiano nel torneo. Berrettini ha superato il turno dopo aver vinto il suo match, mentre Cobolli ha raggiunto la stessa fase della competizione. Entrambi i giocatori rappresentano una presenza significativa nel tabellone principale, confermando la partecipazione italiana oltre il più noto Sinner.

Berrettini è tornato. C’è tennis italiano oltre Jannik Sinner. Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono agli ottavi di finale di Parigi. E Arnaldi è sta giocando contro Collignon. Berrettini ha vinto una partita pazzesca, durata cinque ore, contro l’argentino Comesaña. Berrettini ha vinto al super tie-break per 15-13 dopo aver annullato due match-point. È stata una partita faticosa, tiratissima, che si è chiusa col punteggio di 7-6 5-7 6-7 6-4 e 15-13. L’argentino è stato anche favorito dalla leggerezza del giudice arbitro che gli ha consentito due soste consecutive nel quinto set consentendogli di recuperare fisicamente. Purtroppo le regole nel tennis non vengono rispettate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Berrettini e Cobolli agli ottavi di Parigi: c’è tennis italiano oltre Sinner

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#Tennis Vittoria schiacciante di Flavio #Cobolli al #RolandGarros. L'azzurro si è imposto su Learner Tien per 6-2, 6-2, 6-3, in un'ora e 46 minuti, e passa agli ottavi. Ora in campo Berrettini contro Comesana, intorno alle 15:35 toccherà ad Arnaldi contro Colli x.com

RG R3: [10] Cobolli def. [18] Tien - 6-2 6-2 6-3 reddit

Roland Garros, in campo Matteo Berrettini. Cobolli batte in scioltezza Tien e accede agli ottaviBerrettini in campo contro Comesana Sul campo Simonne Mathieu Matteo Berrettini sta affrontando l'argentino Francisco Comesana. Flavio Cobolli batte Tien e vola agli ottavi Flavio Cobolli agli ottavi ... msn.com

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