Matteo Berrettini ha vinto il match contro Comesana dopo più di cinque ore di gioco a Roland Garros, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 6-4. Berrettini, numero 105 del ranking, ha recuperato uno svantaggio in quattro set. La vittoria è arrivata con un match point conclusivo nel quinto set.

Matteo Berrettini da urlo. Il tennista azzurro - numero 105 nella classifica mondiale - avanza agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi, dopo aver battuto al quinto set, vinto al tie-break 15-13 al termine di una battaglia di cinque ore e un quarto, l'argentino Francisco Comesana, numero 102 del ranking Atp. Il giocatore romano si è imposto con il punteggio di 7-6 (3), 5-7, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (13). Agli ottavi Berrettini sfiderà il vincente della sfida tra Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Jannik Sinner al secondo turno, e Martin Landaluce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roland Garros, Matteo Berrettini batte Comesana dopo oltre 5 ore e vola agli ottavi di finale

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Stoico Berrettini, vince una sfida incredibile contro Comesana al quinto set dopo 5 ore di match

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