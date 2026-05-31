Matteo Berrettini ha commentato la recente sconfitta di Jannik Sinner, chiedendosi se abbia perso a causa della paura di sbagliare o di stare male. Il tennista italiano ha espresso il desiderio di possedere la stessa forza mentale di Sinner, sottolineando l'importanza della resistenza psicologica nel gioco. La discussione si inserisce in un confronto più ampio sulla gestione della pressione e delle emozioni durante le competizioni di alto livello.

La mente come alleata, ma anche come ostacolo da superare. Dopo la vittoria contro Francisco Comesana che gli ha spalancato le porte degli ottavi di finale del Roland Garros 2026, Matteo Berrettini è stato chiamato a riflettere su un tema che negli ultimi anni ha accompagnato gran parte della sua carriera: la gestione mentale nei momenti difficili, soprattutto quando entrano in gioco dolore, infortuni e timori legati alle condizioni fisiche. Lo spunto è arrivato anche dall’attualità del torneo e da quanto accaduto a Jannik Sinner, sconfitto da J uan Manuel Cerundolo in una partita condizionata da un malessere fisico. Un episodio che, per alcuni osservatori, ha alimentato interrogativi anche sul piano mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Berrettini prende posizione su Sinner: “Ha perso per paura di stare male? Vorrei avere la sua forza mentale…”

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Jannik Sinner e... il signor Mattarella

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